Restaurant Impossible
Folge vom 23.05.2024: Konkurrenzkampf und Eheprobleme
45 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 6
Robert Irvine kann nicht begreifen, wie man in Milwaukee mit einem Restaurant scheitern kann, denn es ist die Stadt der guten Biere, der Feinschmecker und der wunderbaren Menschen. Doch das „On The Bayou“, das traditionelle Cajun-Küche serviert, steht kurz vor dem Aus: Die Besitzer Greg und Janice streiten sich von morgens bis abends, und der Betrieb wird von einem Schuldenberg erdrückt. Wie Robert erfährt, fühlt sich Janice von ihrem Mann bevormundet, nicht wertgeschätzt und will die Ehe beenden, wenn sich nichts ändert. Der Experte muss ihnen helfen, die Rollen neu zu definieren, um ihre Existenz zu retten.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
