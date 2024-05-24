Restaurant Impossible
Folge vom 24.05.2024: Cantina Mexicana
44 Min.
Robert Irvine reist nach Milwaukee, wo Besitzer Abel das Tex-Mex-Lokal „Mexican Village“ betreibt. Der ehemalige Autohändler hat das Restaurant als Geschenk für seine Mutter und seinen Großvater gekauft. Doch seit Mama Trini krank wurde und die Betriebsleitung an ihren Sohn übergeben musste, läuft hier nichts mehr: Abel hat keine Gastronomieerfahrung, keinen Überblick und nimmt alles zu locker. Nun macht der Laden 15.000 Dollar Miese im Monat, ertrinkt in Schulden und zerstört die Familienbande. Experte Robert muss Abel helfen, einige schwierige Entscheidungen zu treffen, bevor alles den Bach hinuntergeht.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe: 6
6
