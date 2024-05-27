Restaurant Impossible
Folge vom 27.05.2024: Bistro mit Identitätskrise
44 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 6
Starkoch Robert Irvine reist nach Orland Park nahe Chicago, um sich mit den Inhabern von „Gaston’s Bistro“ zu treffen, die kurz vor dem Bankrott stehen. Die Brüder Yaser und Nader haben das französische Lokal ohne Gastronomieerfahrung vor 20 Jahren übernommen und machen die Konkurrenz für ihre Misserfolge verantwortlich: Restaurantketten haben in der Nähe Filialen aufgemacht und dem Gaston’s angeblich die Kunden abgezogen. Experte Robert muss die beiden mit der Wahrheit konfrontieren und sie überzeugen, ihren Betrieb von Grund auf umzugestalten und zu optimieren, wenn sie nicht alles verlieren wollen.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
