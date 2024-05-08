Restaurant Impossible
Folge vom 08.05.2024: Nie wieder Tiefkühlkost
42 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 6
Nach 20 Jahren bei der Air Force hat sich Rob seinen Traum erfüllt und das Restaurant „The Anchor“ in Louisville, Tennessee, eröffnet. Mit Hilfe seiner Kinder, die in Küche, Service und Geschäftsführung helfen, startete das Lokal 2019 und geriet schnell in die roten Zahlen. Um weitermachen zu können, lieh sich Rob Geld von seiner Familie, doch die Schulden sind inzwischen auf 244.000 angestiegen. Dazu kommt, dass der cholerische Rob seine Tochter Cheyenne nach einem heftigen Streit entließ. Starkoch Robert muss ihm helfen, seine Wutanfälle in den Griff zu bekommen, um das Anchor vor dem Untergang zu bewahren.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
