TLC
Folge vom 10.05.2024: Ohne F(r)ische geht es nicht

42 Min. Ab 6

Ed ist Inhaber und Koch im „Z Fish House“ in Loudon, Tennessee. Er hat in den fünf Jahren seit Eröffnung über 130.000 Dollar in den Laden investiert und immer nur Verluste gemacht. Der Gerichtsvollzieher war schon einige Male da, und Ed hat keine Hoffnung mehr, wieder auf die Beine zu kommen. Restaurantretter Robert fällt zuerst die heruntergekommene Fassade und der schäbige Eingangsbereich auf, in dem wohl nie saubergemacht wird. Auch die Küche ist verdeckt. Obwohl er Angst hat, sich den Magen zu verderben oder gar eine Salmonellenvergiftung zu holen, muss Robert leider das Essen probieren.

