Restaurant Impossible
Folge vom 14.05.2024: Himmlischer Hackbraten
44 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 6
Calvin und seine Schwester Ninkia sind Inhaber des Soul Food-Lokals "Mr. B" in Tampa, Florida. Da Calvin auch als Pastor arbeitet, hat er kaum Zeit für den Restaurantbetrieb, der deshalb auf Ninkias Schultern lastet. Die ist völlig überarbeitet und bräuchte dringend Unterstützung, stößt bei ihrem Bruder aber auf taube Ohren. Deshalb macht das „Mr. B.“ trotz sechsstelliger Investition wöchentlich an die 3000 Dollar Verlust und muss wohl bald schließen. Starkoch Robert Irvine findet ein seelenloses Lokal mit 500.000 Dollar Schulden und zerstrittenen Besitzern vor und macht sich auf das Schlimmste gefasst.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.