Restaurant Impossible
Folge vom 15.05.2024: SOS im Sandwich-Shop
41 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 6
Jodi und Eric haben 2019 eine Imbissbude in Spring Hill, Florida, eröffnet, aber keine Ahnung vom Geschäft. Deshalb musste ihre gastronomieerfahrene Tochter Melissa zurückkommen, um zu helfen. Die beiden haben ihre Altersvorsorge in den „Turnpike's Rest Stop“ gesteckt, doch nun ist Eric an MS erkrankt und kann kaum noch mitarbeiten. Der Laden macht jeden Monat über 1000 Dollar Verlust und ist bald bankrott. Starkoch Robert checkt die Lage und bemerkt sofort ein ernsthaftes Kommunikationsproblem zwischen Mutter und Tochter. Auch die übergroßen Sandwiches, die hier serviert werden, sind Gift für den Umsatz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.