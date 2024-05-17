Restaurant Impossible
Folge vom 17.05.2024: Pub & Torten
45 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 6
Katie ist Inhaberin des „Grille Number 13“ in Waldorf, Maryland. Die ehemalige Lehrerin bietet in dem irisch-amerikanischen Pub auch selbstgebackene Torten an, wird aber von der Arbeit und den laufenden Kosten fast erdrückt. Dazu kommt, dass Katie ein zehn Monate altes Baby hat und ständig Gewissensbisse, ihr Kind und ihren Mann wegen der vielen Arbeit im Stich zu lassen. Restaurantretter Robert findet einen konzeptlosen Laden mit kaputtem Mobiliar und dreckigem Boden vor. Regeln scheint es hier keine zu geben, denn die Angestellte machen, was sie wollen, während sich die Chefin in der Küche verkriecht.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
