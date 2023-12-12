Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
44 Min. Ab 6

Paula hat das „Rest Haven“ in Mississippi 2017 von ihren Eltern übernommen, die aus dem Libanon einwanderten. Ihr Vater war ein harter Restaurantchef, der alles kontrollierte und keine Entscheidung aus der Hand gab. Wenn Paula Änderungsvorschläge im Betrieb hatte, wurden sie von ihm sofort niedergebügelt. Doch jetzt verhält sich Paula selbst wie ein Diktator im „Rest Haven“, schnauzt ihren Sohn Matthew an und hört nicht auf seine Ideen. Dabei hätte der altmodische, ungepflegte Laden eine Rundumerneuerung mehr als nötig. Restaurantretter Robert muss Schwerstarbeit leisten, um Paula zum Umdenken zu bewegen.

