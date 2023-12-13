Kochen ist keine RaketenwissenschaftJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 13.12.2023: Kochen ist keine Raketenwissenschaft
44 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6
Daniel arbeitete früher als Physiker für die NASA, hatte dann genug von seinem Job und sah seine Zukunft in der Gastronomie. Er eröffnete das Soulfood-Restaurant „Mizz Juju's“ in Huntsville, Alabama, und steckte seine ganzen Ersparnisse in den Betrieb. Doch der Laden warf kein Geld ab, so dass Daniel ihn mehrfach schließen musste. Nach 10 Jahren des Scheiterns ist auch seine Verlobung in die Brüche gegangen und die gesamte Altersvorsorge seiner Eltern weg. Daniel braucht nun dringend Roberts Hilfe, um sein Unternehmen zu retten, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und seiner Familie Geld zurückzuzahlen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.