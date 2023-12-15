Restaurant Impossible
Folge vom 15.12.2023: Soulfood aus Charlotte
Robert reist nach Charlotte, North Carolina, um den Besitzer des „7th Restaurant and Lounge“ zu treffen. Don Bryant hat viel durchgemacht: Mit 16 Jahren fing er an zu kochen und hatte seine Karriere klar vor Augen. Doch mit 21 änderte sich alles: Don wurde bei einem Überfall niedergeschossen, lebensgefährlich verletzt und sitzt seitdem gelähmt im Rollstuhl. Doch seinen Traum vom eigenen Restaurant wollte er sich trotzdem erfüllen und eröffnete das „7th“ mit Hilfe eines Cousins. Ein Teil von Dons großer Familie hängt finanziell von ihm ab, doch das Lokal wirft nicht genug ab, und die Schulden werden immer mehr.
