Restaurant Impossible
Folge vom 06.12.2023: Frühstück mit Frauenpower
45 Min. Folge vom 06.12.2023
Als Robert Irvine „The Breakfast Place” in San Jose betritt, vergeht ihm schlagartig der Appetit auf Frühstück: Das Lokal ist alt, schäbig eingerichtet und schmutzig. In der Küche herrscht Salmonellen-Alarm. Überall türmt sich dreckiges Geschirr und der Kühlschrank riecht gammelig. Dem Starkoch platzt der Kragen, und so spart er nicht mit harter Kritik, als er die mexikanischen Besitzerinnen zum Gespräch bittet. Doch Christina und Raquel haben seit Jahren geschuftet, um sich in Amerika über Wasser zu halten, und sind stinksauer. Kein guter Start für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Restaurant-Retter.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
