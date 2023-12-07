Die Rettung von Momma Pearl’s Cajun KitchenJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 07.12.2023: Die Rettung von Momma Pearl’s Cajun Kitchen
45 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 6
Das „Momma Pearl’s“ in Colorado Springs steckt tief in den Miesen und verschlingt monatlich über 4000 Dollar, ohne jemals Gewinn abzuwerfen. Besitzer BB Brunet steht kurz davor, nicht nur sein Lokal, sondern auch seine Frau zu verlieren. – Was Robert Irvine nicht wundert, denn BB Brunet ist ein arroganter Besserwisser und geht dem Starkoch fürchterlich auf die Nerven. Wenn seine bessere Hälfte Becky nicht so liebenswürdig wäre, hätte Robert das verschuldete Cajun-Restaurant nach 10 Minuten wieder verlassen. So aber krempelt er die Ärmel hoch und wäscht dem unsympathischen Chef erst einmal gründlich den Kopf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.