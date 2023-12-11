Restaurant Impossible
Folge vom 11.12.2023: Rastlose Raststätte
44 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 6
Robert Irvine ist auf dem Weg nach Keenesburg, Colorado, um im „Deno's I-76“ nach dem Rechten zu sehen. Das Raststätten-Lokal serviert amerikanische wie mexikanische Küche, außerdem kann man von morgens bis abends frühstücken. Besitzerin Darlene hatte hier früher als Betriebsleiterin gearbeitet und übernahm den Laden 2019, um die Jobs der elf Angestellten zu retten. Doch ihr Einsatz wurde nicht belohnt: Als weniger Gäste kamen, kündigten fast alle Mitarbeiter, so dass Darlene nur noch eine Bedienung blieb. Seitdem muss sie ständig Freunde um Mithilfe bitten und arbeitet sich im „Deno's“ fast zu Tode.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
