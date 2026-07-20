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Gourmet-Küche im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca

ServusTVStaffel 4Folge 4vom 20.07.2026
Gourmet-Küche im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca

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Folge 4: Gourmet-Küche im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca

75 Min.Folge vom 20.07.2026

Wir reisen wir zum Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Südufer des Wörthersees, zu Simon Petutschnig auf Mallorca, ins Burgenland und an die Salzach. Viele Köche verderben den Brei? Hier und da kann das schon zu relativ viel Hitze führen in den Gourmetküchen, wenn z.B. der Schwiegersohn mit dem Schwiegervater, wie im legendären Taubenkobel. Oder der Vater mit dem Sohne bei den Döllerers in Golling. Oder einfach nur dem Jürgen Csencsits und seinem Holzofen - ein köstliches Feuerwerk!

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