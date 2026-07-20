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Folge 4: Im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca
75 Min.Folge vom 20.07.2026
Viele Köche verderben den Brei? Von wegen! Aber hier und da kann das schon zu relativ viel Hitze führen in den Gourmetküchen Österreichs. Wenn z.B. der Schwiegersohn mit dem Schwiegervater, wie im legendären Taubenkobel im Burgenland. Oder der Vater mit dem Sohne bei den Döllerers in Golling. Oder einfach nur der Jürgen Csencsits und sein Holzofen - ein köstliches Feuerwerk! Außerdem reisen wir zum Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Südufer des Wörthersees und zu Simon Petutschnig auf Mallorca.
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