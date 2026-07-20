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Restaurantlegenden

Im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca

ServusTVStaffel 4Folge 4vom 20.07.2026
Im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca

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Folge 4: Im Restaurant Taubenkobel, Csencits, Hubert Wallner und auf Mallorca

75 Min.Folge vom 20.07.2026

Viele Köche verderben den Brei? Von wegen! Aber hier und da kann das schon zu relativ viel Hitze führen in den Gourmetküchen Österreichs. Wenn z.B. der Schwiegersohn mit dem Schwiegervater, wie im legendären Taubenkobel im Burgenland. Oder der Vater mit dem Sohne bei den Döllerers in Golling. Oder einfach nur der Jürgen Csencsits und sein Holzofen - ein köstliches Feuerwerk! Außerdem reisen wir zum Gourmetrestaurant Hubert Wallner am Südufer des Wörthersees und zu Simon Petutschnig auf Mallorca.

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