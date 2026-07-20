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Restaurantlegenden

Die Küchen-Stars vom Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns

ServusTVStaffel 4Folge 5vom 20.07.2026
Die Küchen-Stars vom Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns

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Folge 5: Die Küchen-Stars vom Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns

76 Min.Folge vom 20.07.2026

Der ehemalige 3-Sterne-Koch Johannes Nuding ist als junger Familienvater aus den Metropolen Paris, Moskau und London nach Hall in Tirol zurückgekehrt. Küchenchef wird man nicht, weil man es eher ruhig angehen lässt. Wir lernen fünf der besten Köche Österreichs kennen, die sich mit Talent, Freude, Können und unbändiger Energie an die Spitze gearbeitet haben. Das Bootshaus am Traunsee, der Schwarze Adler in Hall, das Silvio Nickol in Wien, das Rau in Großraming und das Senns in Salzburg.

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