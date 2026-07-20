Die Küchen-Stars vom Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und SennsJetzt kostenlos streamen
Restaurantlegenden
Folge 5: Die Küchen-Stars vom Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns
76 Min.Folge vom 20.07.2026
Der ehemalige 3-Sterne-Koch Johannes Nuding ist als junger Familienvater aus den Metropolen Paris, Moskau und London nach Hall in Tirol zurückgekehrt. Küchenchef wird man nicht, weil man es eher ruhig angehen lässt. Wir lernen fünf der besten Köche Österreichs kennen, die sich mit Talent, Freude, Können und unbändiger Energie an die Spitze gearbeitet haben. Das Bootshaus am Traunsee, der Schwarze Adler in Hall, das Silvio Nickol in Wien, das Rau in Großraming und das Senns in Salzburg.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Restaurantlegenden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0