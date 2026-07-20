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Restaurantlegenden

Im Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns

ServusTVStaffel 4Folge 5vom 20.07.2026
Im Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns

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Folge 5: Im Restaurant Bootshaus, Schwarzer Adler, Silvio Nickol, Rau und Senns

76 Min.Folge vom 20.07.2026

Küchenchef wird man nicht, weil man es eher ruhig angehen lässt. Wenn dann noch Hauben und Sterne dazu kommen, wird es oft noch lebendiger in der Küche. In dieser Folge lernen wir fünf der besten Köche Österreichs kennen, die sich mit Talent, Freude, Können und eben auch unbändiger Energie an die Spitze gearbeitet haben. Ein Besuch in den besten Häusern des Landes – das Bootshaus am Traunsee, der Schwarze Adler in Hall, das Silvio Nickol in Wien, das Rau in Großraming und das Senns in Salzburg.

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