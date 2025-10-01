Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rettet das Dorf

Rettet das Dorf

ORF1Staffel 1Folge 1vom 01.10.2025
76 Min.Folge vom 01.10.2025

Das Dorf ist Glück – ein Ideal, von dem viele träumen: ein Hauptplatz als lebendiger Mittelpunkt, eine Greißlerin, mit der man ins Plaudern kommt, ein Gasthaus, in dem man immer willkommen ist – und am Rand der Blick auf Wiesen und Bauernhöfe. Doch die Landflucht stellt das Dorf auf die Probe: die Jungen ziehen weg, die Betriebe müssen schließen, die Geschäfte stehen leer. Teresa Distelberger zeigt in ihrem Dokumentarfilm neue Perspektiven auf und erzählt von Menschen, die mit ihren Ideen dazu beitragen, die Dorfgemeinschaft wieder zukunftsfähig zu machen. Regie: Teresa Distelberger Drehbuch: Teresa Distelberger Bildquelle: ORF/Geyrhalter Filmproduktion

