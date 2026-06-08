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Revenge Prank with DJ Pauly D & Vinny

MTV liveStaffel 1Folge 7vom 08.06.2026
Der Streich mit dem Sonnengott

Der Streich mit dem SonnengottJetzt kostenlos streamen

Revenge Prank with DJ Pauly D & Vinny

Folge 7: Der Streich mit dem Sonnengott

21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Vinny hilft Grace, sich an ihrem überfürsorglichen Vater Pedro zu rächen. Sie gaukelt ihm vor, sie habe den Verstand verloren und sei einem bizarren Kult beigetreten. Dadurch wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt.

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