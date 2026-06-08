Staffel 1Folge 7vom 08.06.2026
Der Streich mit dem SonnengottJetzt kostenlos streamen
Revenge Prank with DJ Pauly D & Vinny
Folge 7: Der Streich mit dem Sonnengott
21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Vinny hilft Grace, sich an ihrem überfürsorglichen Vater Pedro zu rächen. Sie gaukelt ihm vor, sie habe den Verstand verloren und sei einem bizarren Kult beigetreten. Dadurch wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt.
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Revenge Prank with DJ Pauly D & Vinny
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV Germany & © Season 1: MTV