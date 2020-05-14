Richard Hammond's BIG - Größer geht's nicht!
Folge vom 14.05.2020: Der Riesentransporter
45 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 6
Die C-5M Super Galaxy ist das größte Transportflugzeug der amerikanischen Streitkräfte. Die beeindruckende Flugmaschine ist 75 Meter lang, 20 Meter hoch und hat eine Spannweite von 68 Metern. Das maximale Startgewicht beträgt 381 Tonnen. Die Lockheed transportiert Fahrzeuge, Truppen, Ausrüstung und Hilfsgüter in jeden Winkel der Erde, denn sie kann trotz ihrer enormen Größe auch auf kurzen Rollbahnen von unter tausend Meter Länge starten und landen. Richard Hammond hebt auf der Dover Air Force Base im Bundesstaat Delaware mit einem Giganten in die Luft ab.
