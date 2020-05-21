Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Mega-Staumauer in Österreich

DMAXFolge vom 21.05.2020
43 Min.Folge vom 21.05.2020

Richard Hammond nimmt in einem Porsche Kurs auf die Kölnbreintalsperre in Österreich. Mit dem Wasser aus dem riesigen Speichersee kann man eine ganze Stadt eine Woche lang mit Strom versorgen. Die horizontal und vertikal gekrümmte Staumauer ist 200 Meter hoch und muss einem enormen Druck standhalten. Wie haben die Erbauer dieses Problem gelöst? Bevor sich der englische TV-Star für technische Details interessiert, bestaunt er die gigantischen Ausmaße des imposanten Bauwerks bei einem Hubschrauberrundflug im Kärntner Maltatal aus der Vogelperspektive.

