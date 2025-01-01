Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 106
Folge 106: Überfall nach Telefonsex/Vergewaltigung auf hoher See

44 Min.Ab 12

1. Fall: Roland Hepper ist wegen schwerer Körperverletzung an Rebecca Tregor angeklagt. Die beiden lernten sich beim Telefonsex kennen, wo Rebecca sich als schlanke Blondine ausgab. Rebecca ist davon überzeugt, dass Roland sie umbringen wollte, als er erfuhr, dass sie in Wirklichkeit 130 Kilo wiegt. 2. Fall: Der Schiffsführer Hübner soll an Bord eines Segelkreuzers versucht haben, ein Fotomodell zu vergewaltigen. Er bestreitet dies ...

