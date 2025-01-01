Haremsdame wider Willen/Mysteriöses Attentat auf einen VaterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 110: Haremsdame wider Willen/Mysteriöses Attentat auf einen Vater
44 Min.Ab 12
1. Fall: Thomas Farsak soll versucht haben, seine Freundin Jessica in einen Harem in der arabischen Stadt Mahallalabad im Emirat Kasim verkauft zu haben - sie konnte jedoch nach fünf Tagen flüchten. Thomas Farsak bestreitet die Tat. 2. Fall: Nina Gruben wird beschuldigt, ihren Vater vorsätzlich angeschossen zu haben. War es eine Kurzschlussreaktion oder hatte Herr Gruben etwas zu verheimlichen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1