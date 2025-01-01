Die bösen Stieftöchter/Partnertausch mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 117: Die bösen Stieftöchter/Partnertausch mit Folgen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Vor Gericht stehen die Geschwister Colette und Sissi Gerhoff - sie sollen für den Tod des Vaters verantwortlich sein. Als der einen Herzinfarkt erlitt, schickten sie angeblich den Rettungsdienst zu einem fingierten Unfall - jede Hilfe kam zu spät. 2. Fall: Der inhaftierte Kidnapper Reiner Zubitsch wird beschuldigt, seinen Neffen Klaus Behle zur Geldwäsche angestiftet zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1