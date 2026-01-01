Richter Alexander Hold
Folge 118: Sohn schlägt Mutter
45 Min.Ab 12
Sohn schlägt Mutter: Der arbeitslose Volker Mayerhofer steht vor Gericht, weil er seine Mutter brutal mit einem Küchenstuhl zusammengeschlagen haben soll. Wie wird Richter Alexander Hold entscheiden? / Das verkaufte Kind: Die Hebamme Renate Westerhaus ist angeklagt, ein neugeborenes Baby aus einer Babyklappe gestohlen und dann an ein reiches, kinderloses Ehepaar verkauft zu haben. Die Angeklagte bestreitet dies jedoch. Kann sie überführt werden?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1