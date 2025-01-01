Eine Familie wird terrorisiertJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 120: Eine Familie wird terrorisiert
42 Min.Ab 12
Eine Familie wird terrorisiert: Martina Keller, die ohne Vater aufgewachsen ist, wirft man vor, den schwerreichen Klaus Brandt, einen zweifachen Familienvater, erpresst zu haben. / Rache einer Schwangeren?: Margot Weber ist angeklagt, ihren Noch-Ehemann Thilo Weber im Streit eine Treppe hinunter gestoßen und anschließend dem Bewusstlosen einen Brieföffner ins Bein gerammt zu haben. Margot Weber behauptet, es war ein Unfall.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1