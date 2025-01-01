Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zoff unter der Brücke/Der verschandelte Busen

SAT.1Staffel 1Folge 121
Zoff unter der Brücke/Der verschandelte Busen

Richter Alexander Hold

Folge 121: Zoff unter der Brücke/Der verschandelte Busen

42 Min.Ab 12

Zoff unter der Brücke: Der Junkie Karsten Degger soll die Obdachlose Felicitas Bäumler beklaut und anschließend bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt haben. Ist er zu Unrecht angeklagt? / Der verschandelte Busen: Angeklagt ist der Schönheitschirurg Dr. Maurice Schönhof, der der 14-jährigen Melanie Zaun die Brüste mit Implantaten vergrößert haben soll, ohne sie auf die Risiken hinzuweisen. Als Melanie Schmerzen bekam, verweigerte er ihr seine Hilfe.

SAT.1
