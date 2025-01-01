Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Entstellt im Drogenrausch/Überfall am helllichten Tag

SAT.1Staffel 1Folge 145
Entstellt im Drogenrausch/Überfall am helllichten Tag

Richter Alexander Hold

Folge 145: Entstellt im Drogenrausch/Überfall am helllichten Tag

42 Min.Ab 12

Heute: Der Schüler Stefan Hauser ist angeklagt, seine Mitschülerin Alina Gehler auf der Leipziger Fun Parade mit Ecstasy-Pillen und Alkohol abgefüllt zu haben. Anschließend soll er das willenlose Mädchen nackt ausgezogen und mit Farbe, Graffitis auf ihren Körper gesprüht haben. Und: Rudi Scheben wird angeklagt, weil er Sonja Bohls rechte Hand mit einem Springmesser gefährlich verletzt haben soll. Doch selbst das Opfer Sonja Bohl bestreitet die Schuld des Angeklagten.

