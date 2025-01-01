Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die sexgierige Köchin/Kindersklaven auf dem Bauernhof

SAT.1Staffel 1Folge 154
Die sexgierige Köchin/Kindersklaven auf dem Bauernhof

Folge 154: Die sexgierige Köchin/Kindersklaven auf dem Bauernhof

42 Min.Ab 12

Heute: Die 43-jährige Johanna Altmann ist angeklagt, weil sie sich auf einer Betriebsfeier an ihrem 17-jährigen Kollegen vergangen haben soll. Wollte sie Sex von Minderjährigen oder war es genau umgekehrt? Und: Der Landwirt Alfons Bachmeier soll zwei Kinder im Rahmen von Bauernhof-Ferien zu billigen Arbeitssklaven missbraucht haben. Ließ er die Kinder wirklich ungerechtfertigt so schwer schuften?

SAT.1
