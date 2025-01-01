Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 158
42 Min. Ab 12

Heute: Auf der Anklagebank sitzt Alina Rieder. Sie wird beschuldigt, einen kleinen Jungen auf einem Kinderspielplatz so heftig geschubst zu haben, dass er ins Koma fiel. War es Absicht oder ein tragisches Unglück? Und: Markus Lebeck ist angeklagt, seinen ehemals besten Kumpel Thomas Kretschmar mit einer Pistole bedroht zu haben. Thomas war aus Markus' gewaltbereiter Gang ausgestiegen, als seine Freundin Nadine Zeiler ihn vor die Wahl stellte: "Die Rocker oder ich!"

