Richter Alexander Hold
Folge 162: Skandal beim Boxkampf
42 Min.Ab 12
Der Boxer "Django" wird beschuldigt, seinen Gegner unter Beruhigungsmittel gesetzt und mit manipulierten Boxhandschuhen zum Pflegefall geprügelt zu haben. War es übertriebener sportlicher Ehrgeiz oder steckt eine raffinierte Intrige dahinter?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1