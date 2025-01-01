Richter Alexander Hold
Folge 165: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Der Schönheitschirurg Dr. Gero Stahl muss sich vor Gericht verantworten, weil er dem Popsternchen Jasmina Gold gegen ihren Willen Silikonimplantate in überdimensionaler Größe eingesetzt haben soll. Jasmina behauptet, sie wollte eigentlich eine Brustverkleinerung haben. Und: Christian Bergmann ist angeklagt, seine schwer suizidgefährdete Frau Claudia allein gelassen zu haben, als diese sich offenbar mit Schlaftabletten umbringen wollte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1