Richter Alexander Hold
Folge 167: Der gequälte Mann
41 Min.Ab 12
Maria Freifrau von Söttingen und die Friseurin Ursula Baumgarten sind angeklagt, Christian Seitler, den Geschäftsführer von Frau von Söttingen und Ex-Freund von Frau Baumgarten, entführt und in einem Bootshaus tagelang gefesselt und gefoltert zu haben. Christian Seitler ist davon überzeugt, dass die beiden sich an ihm rächen wollten.
