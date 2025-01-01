Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der gequälte Mann

SAT.1Staffel 1Folge 167
Der gequälte Mann

Der gequälte MannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 167: Der gequälte Mann

41 Min.Ab 12

Maria Freifrau von Söttingen und die Friseurin Ursula Baumgarten sind angeklagt, Christian Seitler, den Geschäftsführer von Frau von Söttingen und Ex-Freund von Frau Baumgarten, entführt und in einem Bootshaus tagelang gefesselt und gefoltert zu haben. Christian Seitler ist davon überzeugt, dass die beiden sich an ihm rächen wollten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen