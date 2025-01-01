Richter Alexander Hold
Folge 170: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der zwielichtige Kaufmann Günther Polleck soll Uschi Bolz, die Frau seines Geschäftspartners Manfred Bolz, in deren Wohnung vergewaltigt haben. Polleck behauptet, er hätte eine Affäre mit Uschi. Hat Uschi die Vergewaltigungsgeschichte nur erfunden, um vor ihrem Mann die Affäre nicht eingestehen zu müssen? 2. Fall: Walter Schäfer sitzt auf der Anklagebank, weil er im Urlaub mit einer Schaufel auf eine Studentin eingeschlagen haben soll.
