Folge 172: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Heute: Der Nachhilfelehrer Patrick Lanker wird beschuldigt, eine Minderjährige vergewaltigt und geschwängert zu haben! Er bestreitet die Vorwürfe und behauptet sogar, von dem Mädchen verführt worden zu sein! Und: Peter Keller steht heute vor Gericht, weil er bei der Fußball-Weltmeisterschaft im heimischen Wohnzimmer randaliert und seine Frau geschlagen haben soll.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
