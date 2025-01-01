Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 172
Folge 172: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Heute: Der Nachhilfelehrer Patrick Lanker wird beschuldigt, eine Minderjährige vergewaltigt und geschwängert zu haben! Er bestreitet die Vorwürfe und behauptet sogar, von dem Mädchen verführt worden zu sein! Und: Peter Keller steht heute vor Gericht, weil er bei der Fußball-Weltmeisterschaft im heimischen Wohnzimmer randaliert und seine Frau geschlagen haben soll.

SAT.1
