Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 174
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 174: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der Polizist Thomas Henner soll die 18-jährige Prostituierte Amelie Dannhof unter einem Vorwand in ein Polizeiwohnheim gelockt und dort vergewaltigt haben. Henner weist alle Schuld von sich, doch auch die Prostituierte Athina Topulos belastet ihn schwer. Der Zuhälter Dieter Löser aber gibt dem Polizisten ein Alibi. Hat Henner eine weiße Weste, oder führt er ein Doppelleben im Rotlichtmilieu?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen