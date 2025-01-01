Die verantwortungslose Mutter/Vergewaltigung am BaggerseeJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 178: Die verantwortungslose Mutter/Vergewaltigung am Baggersee
42 Min.Ab 12
1. Fall: Karin Brückmann wird beschuldigt, während eines Schäferstündchens mit ihrem Liebhaber, nicht auf ihre Tochter aufgepasst zu haben. Als sich die Mutter im Schlafzimmer vergnügt haben soll, hantierte die Kleine in der Küche und verbrannte sich beide Hände. Karin bestreitet, einen Liebhaber im Haus gehabt zu haben. 2. Fall: Angeklagt ist der Schüler Samuel Wechsel, der während einer Party am Baggersee eine Klassenkameradin brutal vergewaltigt haben soll!
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1