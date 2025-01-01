Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 179
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 179: Richter Alexander Hold

42 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Der Iraner Samer Baraki steht vor Gericht, weil sein fünf Monate alter Sohn Faret spurlos verschwunden ist. Er soll das Baby in den Iran entführt haben, um es den dortigen Gebräuchen entsprechend erziehen zu lassen. Samer Baraki bestreitet die Tat. Was steckt hinter dem mysteriösen Verschwinden des kleinen Faret?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen