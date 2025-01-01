Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Liebesdrama in der Schule/Die illegalen Einwanderer

SAT.1Staffel 1Folge 41
Liebesdrama in der Schule/Die illegalen Einwanderer

Liebesdrama in der Schule/Die illegalen EinwandererJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 41: Liebesdrama in der Schule/Die illegalen Einwanderer

45 Min.Ab 12

Verhängnisvolle Liebschaft: Der Lehrer Günther Bohnberg soll ein Verhältnis mit seiner Schülerin Jeanette Hübner gehabt und sie schwer misshandelt haben, als sie sich von ihm trennen wollte. Der Lehrer bestreitet alle Vorwürfe. Hat er Jeanette so schrecklich zugerichtet? / Die illegalen Einwanderer: Klaus Nehmer ist angeklagt, einer kurdischen Familie die illegale Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Mitten auf dem Bodensee wurden die Beteiligten von der Polizei gestellt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen