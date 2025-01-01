Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Gefangen im Heizungskeller/Niere zu verkaufen

SAT.1Staffel 1Folge 45
Gefangen im Heizungskeller/Niere zu verkaufen

Gefangen im Heizungskeller/Niere zu verkaufenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 45: Gefangen im Heizungskeller/Niere zu verkaufen

43 Min.Ab 12

1. Fall: Annette Blei ist angeklagt, ihren Ex-Freund, den Diabetiker Klaus Dormann, während einer Party ohne das für ihn lebensnotwendige Insulin in einen Heizungskeller eingesperrt zu haben. Hat sie bewusst sein Leben aufs Spiel gesetzt? 2. Fall: Frank Reuter ist angeklagt, seine Niere im Internet angeboten zu haben. Er aber bestreitet den illegalen Organhandel. Doch wer soll sonst seine Niere zum Verkauf angeboten haben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen