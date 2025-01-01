Gefangen im Heizungskeller/Niere zu verkaufenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 45: Gefangen im Heizungskeller/Niere zu verkaufen
43 Min.Ab 12
1. Fall: Annette Blei ist angeklagt, ihren Ex-Freund, den Diabetiker Klaus Dormann, während einer Party ohne das für ihn lebensnotwendige Insulin in einen Heizungskeller eingesperrt zu haben. Hat sie bewusst sein Leben aufs Spiel gesetzt? 2. Fall: Frank Reuter ist angeklagt, seine Niere im Internet angeboten zu haben. Er aber bestreitet den illegalen Organhandel. Doch wer soll sonst seine Niere zum Verkauf angeboten haben?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1