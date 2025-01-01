Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 48
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 48: Richter Alexander Hold

44 Min.Ab 12

Der Heiratsschwindler: Der arbeitslose Kellner Tim Trebel ist angeklagt, weil er die querschnittsgelähmte Sandra Schönstein mit einem Eheversprechen um 150.000 Mark betrogen haben soll. Ist Tim Trebel ein skrupelloser Heiratsschwindler? / Die gequälte Magersüchtige: Der Schüler Karsten Herold hat Angst, dass seine magersüchtige Schwester sich zu Tode hungert. Als er sie mit Gewalt zum Essen zwingt, soll er dem Mädchen den Arm gebrochen haben. Wie wird Richter Hold entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen