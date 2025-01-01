Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Skandalöse Nacktplakate/Mysteriöser Tod

SAT.1Staffel 1Folge 58
Skandalöse Nacktplakate/Mysteriöser Tod

Skandalöse Nacktplakate/Mysteriöser TodJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 58: Skandalöse Nacktplakate/Mysteriöser Tod

42 Min.Ab 12

1. Fall: Manuela Pfeiffer und Doreen DeSanto sind wegen Verleumdung angeklagt. Sie sollen in der Düsseldorfer City zahlreiche Plakate aufgehängt haben, die ihre Ehemänner nackt und in inniger Umarmung zeigen. 2. Fall: Hans-Jürgen Moser wird wegen Falschbeurkundung mit Betrug angeklagt. Seine Frau soll bei einer Gasexplosion in einem Hotel ums Leben gekommen sein. Ein Zeuge behauptet jedoch, die "Tote" danach gesehen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen