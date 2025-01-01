Richter Alexander Hold
Folge 62: Richter Alexander Hold
45 Min.Ab 12
Vom Idol vergewaltigt? Der Punksänger Andreas Schmidt wird beschuldigt, die 18-jährige Vanessa Schabellka unter Einsatz von K.O.-Tropfen nach einem Konzert vergewaltigt zu haben. / Operation unter Waffengewalt: Der angeklagte Arzt Dr. Moritz Sölter musste den angeschossenen Bankräuber Uwe Fromberg unter vorgehaltener Pistole behandeln. Seitdem ist die Beute von 50.000 Euro verschwunden. Hat der Arzt sich daran bereichert?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1