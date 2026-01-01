Richter Alexander Hold
Folge 64: Richter Alexander Hold
44 Min.Ab 12
Vergewaltigung in der Hochzeitsnacht: Murat Yikit soll seine Frau in der Hochzeitsnacht vergewaltigt, geschlagen und gefesselt haben. Ist er ein brutales Sexmonster oder ist die frisch gebackene Ehefrau sexsüchtig? / Arzt oder Kurpfuscher? Der Arzt Dr. Mehler soll seinem Patienten Hufnagel Kräutertropfen verabreicht haben, die Penicillin enthielten. Daraufhin erlitt dieser einen Allergieschock. Ist Dr. Mehler ein skrupelloser Kurpfuscher oder wird er zu Unrecht beschuldigt?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1