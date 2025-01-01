Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Bei Notruf Vergewaltigung: Die Barkeeperin Lucy behauptet, vom Sanitäter Axel Kalthoff in einem Rettungswagen vergewaltigt worden zu sein. Kalthoff weist die Vorwürfe von sich. Was hat sich tatsächlich abgespielt? Der Kinderwagen im See: Reiner Specht soll seine sechs Monate alte Stieftochter unbeaufsichtigt im Kinderwagen stehen gelassen haben. Als der Wagen in einen See rollte und umkippte, trieb das Kind so lange im kalten Wasser, dass es für immer behindert bleiben wird.

SAT.1
