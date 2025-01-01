Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 79
44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Fernfahrer Ingo Schneider ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem LKW absichtlich in eine Gartenlaube gefahren zu sein, die von seiner Frau Juliana und deren Liebhaber Sebastian Venloher als Liebesnest genutzt wurde. 2. Fall: Andreas Baumüller wird vorgeworfen, dem schlafenden Sascha Keppler das Gesicht mit einem speziellen Filzstift blau angemalt zu haben. Der Angeklagte leugnet jedoch die Tat.

