SAT.1Staffel 1Folge 81
Folge 81: Richter Alexander Hold

44 Min.Ab 12

Heute: Daniela Schilling wird beschuldigt, ihre übergewichtige Tochter (11) vier Wochen bei Wasser und Brot in eine Kammer eingesperrt zu haben. Hat die Mutter ihrer eigenen Tochter tatsächlich diese unmenschliche Folter angetan? Und: Dem Geschäftsführer Robert Emmer wird vorgeworfen, seine Angestellte Regine Loose von einer Leiter gestoßen zu haben, damit sie das gemeinsame Kind verliert. Wer ist schuld an der ungewollten Abtreibung?

