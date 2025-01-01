Richter Alexander Hold
Folge 81: Richter Alexander Hold
44 Min.Ab 12
Heute: Daniela Schilling wird beschuldigt, ihre übergewichtige Tochter (11) vier Wochen bei Wasser und Brot in eine Kammer eingesperrt zu haben. Hat die Mutter ihrer eigenen Tochter tatsächlich diese unmenschliche Folter angetan? Und: Dem Geschäftsführer Robert Emmer wird vorgeworfen, seine Angestellte Regine Loose von einer Leiter gestoßen zu haben, damit sie das gemeinsame Kind verliert. Wer ist schuld an der ungewollten Abtreibung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1