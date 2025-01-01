Richter Alexander Hold
Folge 89: Späte Reue einer Mutter
43 Min.Ab 12
Späte Reue einer Mutter: Tamara Wilke hat ihre kleine Tochter Alina zur Adoption freigegeben. Nun ist sie angeklagt, weil sie Alina bei ihren Adoptiv-Eltern entführt haben soll. Die ungewollte Abtreibung: Tobias Pfister soll seiner Lebensgefährtin Sarah Winter eine Abtreibungspille ins Essen gemischt haben - sie verlor ihr Kind.
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
